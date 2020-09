루나, 위글위글과 콜라보…"뉴트로 감성 담았다"

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,950 2020.09.07 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다케라시스, '내추럴 레시피' 출시긴 장마에 섬유유연제 매출 급증…애경산업 "세자릿수 매출↑" close (대표 임재영)의 메이크업 전문 브랜드 루나에서 위글위글과 콜라보레이션을 통해 패키지 디자인을 강화한 해피송 에디션을 출시한다.

이번 에디션은 감각적인 컬러와 개성 있는 디자인으로 소비자들에게 유쾌한 감성을 전달하며 사랑 받고 있는 위글위글과 협업한 제품이다. 최근 유행하고 있는 뉴트로 감성을 담아 음악과 함께하는 경쾌한 순간을 표현한 패키지 디자인이 특징이다. 새로움과 독특함에 주목하는 MZ세대를 겨냥해 기획된 것으로 위글위글 특유의 그림체로 표현된 카세트 테이프, LP판 등의 인상적인 패키지 디자인이 유쾌함을 전해준다.

활용도 높은 컬러 구성으로 데일리 메이크업을 완성시켜주는 ‘루나 데일리 크러쉬 아이섀도우 팔레트’, 촉촉하고 탱탱한 입술을 연출해주는 ‘루나 글로우샤워 틴트’, 루나의 스테디셀러인 롱래스팅 팁 컨실러를 담은 ‘루나 롱래스팅 팁 컨실러 BIG’, 피지와 유분을 잡아 보송하고 매끈한 피부를 표현해주는 ‘루나 픽서 파우더 팩트’ 등 4종으로 출시됐다.

루나 관계자는 “루나가 추구하는 젊고 유니크한 이미지와 위글위글의 감각적인 스타일이 더해져 새로운 디자인이 탄생됐다”며 “이번 에디션은 지친 일상에 재미와 활력을 주는 특별한 패키지로 출시되어 소장가치를 더할 것”이라 말했다.

해피송 에디션은 8일 오후 7시 11번가 라이브방송을 통해 첫 공개되며, 쿠팡·네이버 등 온라인 선론칭을 시작으로 다양한 온?오프라인에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr