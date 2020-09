풀무원, 조깅하며 쓰레기 줍는 환경보호 챌린지 ‘어린이 줍깅’ 실시

[아시아경제 최신혜 기자] 풀무원이 코로나 시대를 맞아 ‘비대면 환경보호 프로젝트’를 새롭게 시작한다.

풀무원은 어린이 환경보호 실천 프로젝트 ‘풀무원재단과 함께하는 어린이 줍깅 1기’를 오늘부터 100일간 진행한다고 7일 밝혔다.

비영리 공익법인 풀무원재단의 새로운 환경보호 프로젝트 ‘어린이 줍깅’은 어린이와 학부모가 함께 조깅을 하며 쓰레기를 줍고, 이를 모바일앱 ‘카카오프로젝트100’에 인증하는 100일 챌린지다. ‘줍깅’은 ‘쓰레기 줍기’와 ‘조깅(Jogging)’의 합성어로, 조깅이나 산책을 하면서 쓰레기를 주워 바다로 생활 쓰레기가 유입되는 것을 방지하는 환경보호 활동을 의미한다.

풀무원재단은 어린이와 학부모가 함께 동네 쓰레기를 주우며 환경을 생각할 수 있는 시간을 갖도록 어린이 줍깅 프로젝트를 신설했다. 학교 현장에서는 해양 환경보호를 위한 이론교육인 '푸른바다교실'을 진행해 환경을 생각할 수 있는 시간을 갖고, 일상에서는 ‘어린이 줍깅’으로 환경보호를 실천할 수 있도록 한다.

어린이 줍깅은 초등학교 6학년 이하 어린이와 부모님을 한 팀으로 총 100개의 팀이 7일부터 오는 12월 15일까지 100일 인증에 도전한다. 쓰레기를 줍고 인증샷을 찍어 모바일앱 ‘카카오 프로젝트100’에 등록하면 된다. 풀무원재단은 온라인 환경교육을 위해 제작한 콘텐츠를 정기적으로 업로드해 참여자들에게 꾸준히 동기 부여가 되도록 할 계획이다.

김유별 풀무원재단 생활습관교육 사업담당은 “도심 쓰레기 유입으로 해양 환경오염은 심각한 수준이고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 일회용품 쓰레기도 심각해지고 있다”며 “이번에 신설한 ‘어린이 줍깅’은 비대면으로 어린이들이 일상에서 환경보호를 실천하고 환경문제에 대해 생각할 수 있도록 했다”고 밝혔다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr