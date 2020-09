[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 6일 코로나19 확진자 1명이 추가로 확인됐다.

이로써 강남구 누적 확진자는 213명이 됐다.

세곡동 주민은 타 지역 확진자와 접촉 후 자가격리를 해오다 기침, 두통 등 증상으로 강남구보건소에서 검체검사 결과 이날 오전 양성 판정을 받았다.

자가격리 중이었기 때문에 거주지를 제외한 지역내 동선은 없다.

국내 일일 신규 확진자는 지난 3일부터 나흘 연속 100명대를 기록, 비교적 뚜렷한 감소세를 보이고 있지만 감염경로가 불분명한 환자 비율은 20%를 넘어 산발적 감염 위험이 여전한 상황이다.

정순균 구청장은 "감염병 대응원칙은 ‘조기 발견, 조기 차단’이다. 구민 여러분께서는 조금이라도 이상 증상이 있다면 강남구보건소로 오셔서 검사를 받아주길 바란다"고 말했다.

