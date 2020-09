속보[아시아경제 김가연 기자] 대한전공의협의회 비상대책위원회가 "7일에 업무 복귀를 하지 않겠다"라는 사실을 명확히 했다. 대신 7일에는 전체 전공의 대상으로 한 간담회를 열어 모든 상황을 공유할 예정이라고 밝혔다.

6일 의료계에 따르면 박지현 대전협 비대위원장은 "현 상태를 유지하며, 7일 오후 1시 온라인으로 전체 전공의 대상 간담회를 진행할 예정이다"라고 전했다.

그러면서 "모든 전공의가 참여하도록 업무 복귀 시점은 월요일 이후로 재설정하겠다"고 밝혔다.

