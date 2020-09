[포토] 박준희 관악구청장, 태풍 '하이선' 대비 현장점검

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(박준희 구청장)가 제10호 태풍 하이선 북상에 대비, 수방시설물과 위험 취약지역에 대한 긴급 현장 점검을 실시했다.

구는 지난 4일부터 관련부서 및 동별 태풍 대비 안전 점검 및 조치를 실시 저류조, 펌프장 등 방재시설과 빗물받이, 공사장 등 주요 취약지역 총 929개소 점검을 완료했다.

전통시장 옥상적치물, 공사장 크레인과 가림막, 안전취약시설 등 강풍 취약요소에 대한 순찰과 노후 시설물 점검을 완료, 옥외 간판 및 현수막, 입간판 등에 대한 점검 및 정비를 실시했다.

또 빗물받이, 하천시설, 산사태 취약지역 점검과 침사지 토사물 제거 작업을 하고, 폭우 시 긴급 복구 지원을 위한 동별 장비와 자재를 점검하는 등 신속한 비상상황 대처에도 만전을 기하고 있다.

하천변 인명피해 예방대책도 강화하여 태풍 예비특보 발효 전 도림천 진출입 사전 통제 및 안내 방송을 통한 대피를 적극 유도할 예정이다.

특히, 6일에는 동 행정차량을 이용해 태풍 유의사항 가두방송을 실시 주민들에게 전파, 동별 선제적 예찰활동을 전개하는 등 태풍 피해 사전예방에 총력을 기울이고 있다.

박준희 구청장은 “태풍 상황이 종료될 때까지 실시간 대응태세를 갖춰 인명, 재산 피해가 없도록 모든 행정력을 집중하겠다”며 “구민 여러분께서는 태풍으로 인한 피해가 발생하지 않도록 기상상황을 예의주시 하기 바란다”고 말했다.

