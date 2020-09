서울대병원 교수 87.4% "전공의 진료복귀 지지"

[아시아경제 조현의 기자] 전공의들이 7일 업무에 복귀하기로 가닥을 잡은 가운데 서울대병원 교수 비상대책위원회는 6일 성명서를 통해 "젊은의사 비상대책위원회 집행부의 전공의 복귀 결정을 전적으로 신임하고 지지한다"고 밝혔다.

서울대병원 교수 비대위에 따르면 서울대 의대와 서울대병원 등 5개 의대 및 병원 교수 1326명을 대상으로 전공의 진료현장 복귀에 대한 긴급 설문조사를 진행한 결과 전체 응답자 819명 중 87.4%가 지지 의사를 밝혔다.

비대위는 "젊은 의사들이 독단적으로 진행되던 정책 추진을 중단시키고 원점에서 재논의되도록 한 것에 대해 감사와 존경을 보낸다"며 "의대생과 전공의, 전임의들에게 피해가 가지 않도록 학교, 병원, 정부에 요청하겠다"고 설명했다.

이어 "합의된 내용이 투명하게 이행될 수 있도록 노력하고, 향후 정책이 다시 독단적으로 추진될 경우 이를 좌시하지 않고 강력한 행동으로 나설 것"이라며 "그동안 믿고 지지해준 국민들과 불편을 감내해준 환자들을 위해 앞으로 올바른 의료 정책이 만들어지도록 젊은 의사들과 함께 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

젊은의사 비대위는 이날 업무에 복귀하기로 잠정 결론을 냈다. 다만 향후 비대위 방향 등 세부사항에 대한 내부 이견이 속출하면서 공식 입장은 내놓지 못하고 있다.

젊은의사 비대위는 현재 단체행동을 유보하고 비상사태를 유지한 채 합의사항 이행 여부를 지속적으로 감시하자는 쪽으로 가닥을 잡았다. 또 의대생 국시 응시자에 대한 보호대책이 마련될 경우 이르면 7일 업무에 복귀할 방침이다.

