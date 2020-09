[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 이천지사 서여주주유소(양평 및 마산방향)는 충전소 탱크 개방 검사를 실시한 뒤 액중 펌프를 교체했다고 6일 밝혔다.

서여주주유소의 이번 조치는 가스 충전시설 안전상 기본이 되는 저장 탱크의 기밀 여부를 검사하고, 탱크와 연결된 가스 공급용 펌프의 베어링을 교체함으로써 가스안전을 담보하기 위한 것이다.

김진수 주유소 소장은 "5년에 한 번 법정검사가 시행되지만, 수시로 정기적인 자체 검사를 철저히 함으로써 충전소와 주유소에서 일어날 수 있는 작은 안전사고의 여지를 원천 봉쇄하고 있다"고 강조했다.

