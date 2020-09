속보[아시아경제 김가연 기자] 서울시는 지난 4일 하루 동안 코로나19 관련 사망자가 1명 추가됐다고 5일 밝혔다.

90대 여성인 이 환자는 지난달 19일 확진돼 서울의료원에서 입원 치료를 받다가 지난 4일 숨졌다.

지금까지 서울의 코로나19 관련 사망자는 25명이다.

