트로트 임영웅 효과 잇는다…청호나이스 '하부흡입' 공기청정기

[아시아경제 김대섭 기자] 청호나이스가 이달 말께 트로트 인기 가수 임영웅을 홍보 모델로 '하부흡입' 공기청정기 신제품을 출시한다. 임영웅을 홍보 모델로 한 청호나이스의 세 번째 제품으로 바닥에 가라앉는 미세먼지의 청정 필요성에 주목해 개발했다.

이번에 개발한 하부흡입 공기청정기의 제품명은 '뉴 히어로'로 정했다. 이 공기청정기의 가장 큰 특징은 바닥 미세먼지 흡입이 용이한 구조의 하부 필터를 장착한 것이다. 바닥에 가까울수록 중력에 가라앉는 미세먼지가 많다는 점과 공기청정기 하부흡입 기능 작동 시 바닥 미세먼지 농도가 빠르게 감소한다는 점에 주목해 제작했다.

이 제품은 하부흡입은 물론 360도 전방향흡입 기능도 갖췄다. 또 실내 공기를 효과적으로 청정할 수 있게 '회전 무빙 3웨이 입체 토출' 기능이 적용됐다. 실내 구석구석 미세먼지를 흡입하고 세 방향 입체 토출 방식으로 청정한 공기를 빠르게 내보낸다.

청호나이스가 하부흡입 기능이 적용된 공기청정기를 출시하는 것은 이번이 처음이다. 뉴 히어로 공기청정기의 특징을 고객들에게 적극적으로 알리기 위해 청호나이스 홍보모델인 임영웅과 제품 사진촬영을 마친 상태다. 출시를 앞두고 제품 관리 전문가인 '플래너'들에게도 뉴 히어로 공기청정기의 특징을 소개했다.

청호나이스는 뉴 히어로 공기청정기의 '임영웅 효과'도 기대하고 있다. 임영웅은 청호나이스와 지난 4월 정수기, 공기청정기 제품에 대한 광고·홍보모델 계약을 체결했다. 그동안 '세니타' 살균얼음정수기, '올웨이즈' 휴대용 공기청정기 광고와 홍보 활동에 참여했다. 이번에 세 번째로 뉴 히어로 공기청정기 마케팅 활동에 나선다.

올해 상반기 청호나이스의 정수기 판매량은 전년 동기 대비 25% 증가했다. 정수기 판매 급증의 여러 요인 가운데 임영웅 효과가 영향을 미쳤다는 게 회사의 설명이다.

청호나이스는 이번 뉴 히어로 공기청정기 출시를 통해 고객들에게 하부흡입 기능의 중요성을 널리 알릴 계획이다. 현재 동종업계에서는 코웨이가 바닥 공기까지 청정 케어하는 '트리플파워 공기청정기'를 선보인 상태다. SK매직은 하부흡입 공기청정기 개발 여부에 대해 검토 중이다.

청호나이스 관계자는 "공기 중에 떠다니는 미세먼지는 바닥에 가라앉게 되는데 우리나라 사람들은 많은 시간을 바닥에 앉거나 누워 생활하는 패턴을 지니고 있다"며 "사람들이 많은 시간을 보내는 바닥 공기를 청정하는 공기청정기가 꼭 필요하고 하부흡입 기능은 공기청정기의 새로운 기준이다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr