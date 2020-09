금호타이어, 창립 60주년 새 가치체계 발표…"글로벌 10위권 재진입 목표"

[아시아경제 성기호 기자] 금호타이어가 창립 60주년을 맞아 새로운 미션과 비전을 발표하고 창립기념일인 5일 온라인 라이브 방송을 통해 프로모션 당첨자 발표 및 축하 메시지를 전달한다고 4일 밝혔다.

금호타이어는 새 미션으로 ‘새로운 기술과 솔루션으로 고객에게 안전과 편리한 이동(Mobility) 제공’을 정했으며, 글로벌 B2B, B2C 고객 모두의 스마트 모빌리티 파트너가 되길 바라는 미래상으로 ‘Your Smart Mobility Partner’를 비전으로 삼았다.

이번 비전 발표와 함께 ‘비전 2025’도 함께 제시하였다. 금호타이어의 중단기 비전 2025는 글로벌 타이어업계 10위권 재진입과 수익성 중심의 경영 목표로 글로벌 최고 수준의 미래 기술을 확보하여 모빌리티 비즈니스 기업으로 발판을 마련하는 것이다. 이러한 미래 비전의 실현은 광주공장 이전을 통해 최첨단 친환경 스마트 공장으로의 탈바꿈이 필수적이다.

전대진 금호타이어 대표이사 사장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 펜데믹이라는 초유의 상황과 함께 모빌리티로 대표되는 자동차산업의 새로운 패러다임 속에서 새로운 60년을 맞이하게 되었다. 금호타이어는 노와 사가 합심해 위기를 기회로 삼아 금호타이어의 이름에 걸맞는 자리를 되찾을 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다.”며 “금호타이어는 지난 60년을 넘어 새로운 60년의 미래성장을 위해 일심전진 해야 한다. 새로운 가치체계를 바탕으로 ‘고객’을 최우선 가치로 삼아 현재의 위기를 타개하고 미래 성장을 이끌어 나가겠다”고 각오를 다졌다.

금호타이어는 ’60 years, Go with you’ 캠페인을 실시 중이다. 먼저, 프리미엄 행사제품 구매고객 및 온라인 이벤트 참여 고객을 대상으로 지난 7월부터 한달간 프로모션을 진행하였다. 당첨자 발표는 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리두기의 일환으로 창립기념일인 9월 5일에 SNS(유튜브) 라이브 방송을 통해 추첨 예정이다. 금호타이어는 국내 베스트셀링카 1위인 그랜저를 비롯해 금호타이어 60주년 에디션 골드바, 승용차 타이어 무료 교환권, 치킨 및 커피 모바일 상품권 등 다양한 경품을 약 6660명에게 제공할 계획이다. 또한 60주년 광고가 국내 TV 뿐만 아니라 유튜브 및 디지털 TV를 통해 방영 중에 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr