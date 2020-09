하나카드 "해외 명품·백화점 대상 해외 직구하고 혜택 받으세요"

버버리 머플러, 백화점 상품권 등 구매 고객대상 경품 증정

해외 분할납부 2~3개월 무이자 혜택

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 ‘이달의 해외직구라운지 이벤트’로 ‘2020 가을·겨울(F/W) 해외 직구 명품패션 이벤트’를 진행한다고 4일 밝혔다.

이 이벤트는 하나카드가 해외 직구 이용 고객을 위해 매달 진행하는 것이다. 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하는 것은 물론 해외 직구를 보다 쉽고 안전하게 이용할 수 있도록 기획된 하나카드만의 해외 직구 전용 이벤트다.

지난 달 미국의 건강식품 전문 쇼핑몰인 오플닷컴과의 10달러 써프라이즈 이벤트에 이어 이번 달은 명품패션을 콘텐츠로 이벤트를 구성했다.

이날부터 10월4일까지 진행되는 이번 이벤트에도 다양한 혜택이 제공된다. 미국, 유럽 등 해외 백화점 몰(셀프리지백화점, 해롯백화점, 노드스트롬 등), 온라인 명품패션 편집숍(매치스패션, 파페치, 루이자비아로마 등), 명품브랜드몰(폴로랄프로렌, 구찌, 버버리 등) 등 이벤트 참여 브랜드의 온라인 몰에서 구매한 결제 합산 금액이 30만·50만·100만원 이상일 경우 1만·2만·3만 하나머니를 적립해준다.

100만원 이상 결제 고객 중 추첨을 통해 1등 버버리 머플러(1명), 2등 롯데백화점 모바일 상품권(3만원, 10명)이 증정된다. 해외 분할납부 2~3개월 무이자 혜택도 제공된다. 구매한 물품에 대해서 무료 직구 보험이 적용, 불착·파손·반품 건에 대해 결제 건당 최대 30만원을 보상(연간 3회 혜택 적용)해 준다.

이번 이벤트 역시 편리한 해외 사용을 위해 하나카드가 운영중인 ‘글로벌 머스트 해브’ “해외직구라운지”에서 참여가 가능하다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr