[아시아경제 최동현 기자] 미국에서 새 실직자 수가 다시 100만명 밑으로 내려갔다.

3일(현지시간) 미 노동부는 지난주(8월23일∼29일) 신규 실업수당 청구 건수가 88만1000건으로 집계됐다고 밝혔다.

직전까지 2주 연속 100만건대를 기록했다가 3주 만에 100만건 미만으로 줄어든 것이다. 지난주에 비해서는 13만건 감소했다.

블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치는 95만건으로, 시장 예상보다 고용 회복세 측면에서 선방했다.

