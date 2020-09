[아시아경제 최대열 기자] 한국특수형강 한국특수형강 007280 | 코스피 증권정보 현재가 1,500 전일대비 30 등락률 -1.96% 거래량 132,283 전일가 1,530 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 【증권가이슈】 '전기차 관련주' 사야하는 이유.."가솔린 자동차 곧 몰락"한국특수형강, 장세현 각자대표 사임3월 31일 코스피, 37.52p 오른 1754.64 마감(2.19%↑) close 은 시설자금 278억원을 마련하기 위해 최대주주 등에게 신주 2059만여주를 발행하는 제3자배정증자방식 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr