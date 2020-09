유렵 최대 가전전시회 IFA 개막, 1450개 기업 참가

[아시아경제 이창환 기자] 유럽 최대 가전전시회인 'IFA 2020 스페셜 에디션'이 3일(현지시간) 독일 베를린에서 개막한다. IFA는 미국의 CES와 스페인 MWC와 함께 세계 3대 IT 전시회로 꼽힌다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 우려로 규모는 축소됐다. 주최 측은 하루 입장 인원을 1000명으로 제한했으며 행사 기간 또한 6일에서 3일로 축소했다.

IFA 주최 측인 메세 베를린의 크리스티안 괴케 최고경영자(CEO)는 "이번 IFA는 하나의 하이브리드 이벤트"라며 "산업 회복을 위해 힘쓰는 게 가장 큰 목표"라고 설명했다.

주최 측에 따르면 올해 총 30개국 1450여개 기업이 온오프라인 참가를 신청했다. 그중 150개 기업은 현장에서, 나머지 기업들은 온라인 공간인 '익스텐디드 스페이스'(Xtended Space)에서 만나볼 수 있다.

첫날 오프닝 기조연설은 미국 퀄컴의 크리스티아노 아몬 사장이 맡는다. 화웨이, TCL 등도 프레스 콘퍼런스를 연다. 국내 기업으로는 LG전자와 현대차 유럽법인이 글로벌 프레스 콘퍼런스에 참가한다.

