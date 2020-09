'대한민국 건강도시 코로나19 속에서 길 찾다'

종로구 '대한민국 건강도시 코로나19 속에서 길을 찾다' 발간

[아시아경제 박종일 기자] 대한민국건강도시협의회(KHCP) 의장도시 종로구(구청장 김영종)는 협의회 학술위원 및 전문가 자문단과 함께 코로나 이후 건강도시가 나아가야 할 방향을 연구한 중간 보고서 '대한민국 건강도시 코로나19 속에서 길을 찾다'를 발간했다.

협의회는 코로나19 장기화로 도시의 사회적, 환경적 패러다임이 변화함에 따라 향후 신종 감염병에 대한 준비를 철저히 하고 효과적 대응 마련을 위해 이번 보고서를 작성하게 됐다.

아울러 코로나 이후 시대 건강도시의 방향을 정립함은 물론 그간 협의회가 코로나19 대응을 위해 진행해 온 활동을 정리해 향후 효과적인 대응 및 평가 자료로 활용하고자 한다.

보고서는 올해 1월 국내 첫 코로나19 확진자 발생부터 7월까지의 코로나19 관련 동향과 국내외 주요 대응사례, 회원도시 대상 설문조사 결과 분석, 건강도시가 나아가야 할 방향에 대한 전문가 제언 등 총 5장으로 내실 있게 구성돼 있다.

▲제1장 협의회 소개 ▲제2장 서론에 이어 ▲제3장 코로나19 대응 현황 및 진단에선 이태원 클럽 및 대구 경북지역 신천지 교회 등 국내 주요 집단감염 대응사례를 소개한다. 이밖에도 미국, 싱가포르, 스웨덴 등 세계 각국의 코로나19 대응사례 역시 담았다.

▲제4장 회원도시 설문조사 결과는 지난 6월 1일부터 12일까지 전국 건강도시협의회 101개 회원도시 단체장 및 실무자를 대상으로 실시한 코로나19 관련 설문조사 결과 분석 내용을 다룬다.

‘코로나19 이후 건강도시 방향 의견조사’, ‘코로나19 대응 현황’, ‘향후 감염병 대응 관련 건강도시협의회에 바라는 점’ 등을 조사한 설문 결과에 따르면 대한민국 건강도시 70% 이상이 코로나19 대응과정에서 중앙정부 지침을 넘어 주도적으로 관련 정책을 펼쳐온 것으로 드러났다.

