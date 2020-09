美 국가채무, 내년에 GDP 넘어선다…2차 대전 이후 처음

코로나19 대응 영향 부채 늘고 GDP는 감소

제로금리 영향 정부 부담 완화 평가도

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 내년 미국 국가 부채가 2차 세계대전 이후 처음 국내총생산(GDP)을 넘어설 것으로 전망됐다.

블룸버그통신에 따르면 미 의회예산국(CBO)은 2일(현지시간) 오는 10월부터 내년 9월까지인 2021 회계연도 연방정부 부채가 21조9000억달러로 GDP의 104.4%에 달할 것으로 전망했다.

GDP 대비 미 정부부채 비율은 신코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 절정이던 지난 2분기 100%를 넘어섰지만 이후 낮아져 이번 회계연도 전체로는 98.2%를 기록할 전망이다.

미국의 정부 부채가 GDP를 초과하는 것은 2차 세계대전 직후인 1946년 106%이후 70여년만이다.

코로나19 대응을 위해 정부 지출이 많이 늘어난 반면, 경기침체로 세입이 줄어든 게 원인으로 분석된다. 경기 회복이 지연되며 GDP가 하락한 것도 이유로 꼽힌다.

지난 6월 말 현재 미 정부 총부채는 20조5000억달러로 지난 3월 말 17조7000억달러와 비교해 석달만에 16% 급증했다. 반면 2분기 GDP는 9.5% 감소했다.

다만 현 상황이 위기에 대한 대처 과정에서 벌어진 데다 기준 금리가 제로 수준으로 하락하며 미 정부의 이자 부담이 코로나19 위기 이전보다 오히려 감소한만큼 크게 우려할 필요 없다는 시각도 있다.

월스트리트저널은 오히려 미 정부가 돈을 더 빌릴 여력이 있다고 평했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr