서울 골목경제 살릴 '생활상권' 후보지 공모 … 최대 7000만원 지원

시범사업 기간 동안 지역주민·상인 등 협력해 '커뮤니티 스토어' 운영

서울시, 주민수요 반영해 2022년까지 60개 지역으로 확대

[아시아경제 조인경 기자] 지하철역이나 학교, 동주민센터 등 주민들의 생활중심지에서 걸어서 10분 이내에 위치한 침체된 골목상권을 주민 스스로가 살리는 '생활상권 육성 하반기 프로젝트'가 시작된다.

서울시는 생활상권 2기 기반사업 후보지 20곳을 오는 11일까지 공모한다고 3일 밝혔다. 후보지로 선정된 상권들은 약 5개월간 과제 수행 등 시범사업을 추진하며, 시는 내년 2월경 상권별 성과를 평가해 최종 10곳의 대상지를 확정할 계획이다.

생활상권 육성사업은 대형마트, 온라인쇼핑, 프랜차이즈에 밀려 활기를 잃어가는 골목경제 활성화를 위해 지역주민들이 실제로 필요로 하는 서비스를 제공하고 이를 통해 지역 내 소비를 유도하는 것을 목적으로 하고 있다. 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 장기화되면서 유래 없는 침체를 보이고 있는 골목경제를 살리는 데도 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.

후보지로 선정된 20곳은 이달 중순부터 내년 2월 중순까지 주민, 소상공인 등으로 구성된 '추진위원회'를 구성한 뒤, 주민친화형 생활서비스를 제공하는 '커뮤니티 스토어'를 30일 이상 운영하고, 생활상권 활성화 계획 수립 등의 과제를 수행해야 한다.

시는 과제 수행 기간 동안 후보지당 최대 7000만원의 사업비를 지원하며, 최종 선정지 10곳에는 개소당 3년간 최대 30억원을 투입할 예정이다. 최종대상지 선정은 ▲사업 참여자간 협력성 ▲사업 방향의 이해 ▲사업추진의 필요성 등의 기준에 따라 현장 심의와 발표 심의를 거쳐 확정하게 된다.

서울시는 앞서 지난 7월 1기 생활상권으로 양천구 신정 6동 일대, 관악구 난곡동 일대, 종로구 창신동 일대, 서초구 방배2동 일대, 송파구 가락본동 일대 등 5곳을 선정해 본격적인 사업을 추진하고 있다. 시는 코로나19 장기화로 침체된 골목경제를 활성화하기 위해 동네상권의 주된 고객인 주민들의 수요를 반영한 생활상권을 2022년까지 최대 60개 지역으로 확대한다는 계획이다.

생활상권 후보지 신청은 자치구별로 최대 3곳까지 할 수 있으며, 사업계획, 수행역량, 예산계획 등의 서류를 준비해 서울시 소상공인정책담당관 지역상권활력센터(02-2133-5540)로 제출하면 된다.

