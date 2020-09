[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 럭슬 럭슬 033600 | 코스닥 증권정보 현재가 179 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 179 2020.09.02 00:00 장중(20분지연) 관련기사 럭슬, 사업자 등록 말소로 영업 정지[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일럭슬, 7억8000만원 규모 농산물 공급해지 close =회생절차 개시 신청

◆ 파루 파루 043200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,655 전일대비 90 등락률 +3.51% 거래량 3,384,019 전일가 2,565 2020.09.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이제 직접 만나지 마세요! 감염병 대응에 원격진료 수요급증! 파루, 메르스 코로나 바이러스 테마 상승세에 5.0% ↑모더나 관련 잘보셨죠? 이번엔 백신 임상입니다. 급등! close =60억 규모 신재생 관련 공급계약 체결

◆ 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 272,900 전일대비 21,100 등락률 +8.38% 거래량 469,171 전일가 251,800 2020.09.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 메디톡스, 주가 23만 9600원.. 전일대비 1.57%[단독 인터뷰] 전승호 대웅제약 대표 "ITC 예비판결 뒤죽박죽…최종서 뒤집힐 것"메디톡스, 최근 5일 외국인 3만 110주 순매도... 주가 23만 5100원(-3.29%) close =거래소 “메디톡스, 3일 유상증자 권리락”

◆ 지티지웰니스 지티지웰니스 219750 | 코스닥 증권정보 현재가 6,250 전일대비 400 등락률 +6.84% 거래량 1,193,836 전일가 5,850 2020.09.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에이루트, 독점 수출 '코로나19' 진단키트 유럽 CE인증…"2700만 개 공급 협의"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일지티지웰니스 '셀스킨 프리미엄 손세정겔' 초도물량 완판 close =108억 규모 셀스킨·항균패치 공급계약

◆ 코스나인 코스나인 082660 | 코스닥 증권정보 현재가 1,455 전일대비 65 등락률 +4.68% 거래량 225,188 전일가 1,390 2020.09.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일 close =10억 규모 유상증자 결정

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr