'마이삭' 내일 새벽 거제 상륙, 10호 태풍 '하이선' 북상 중

[아시아경제 이동우 기자] 제9호 태풍 '마이삭'이 3일 새벽 1시께 거제와 부산 사이에 상륙할 전망이다. 이어 제10호 태풍 '하이선'은 오는 7일께 경남 지역에 직접적인 영향을 끼칠 것으로 예상된다.

기상청은 2일 오후 3시 기준 마이삭이 서귀포 남남동쪽 약 190㎞ 해상에서 시속 19㎞로 북북동진 중이라고 밝혔다. 마이삭의 현재 중심기압은 945hPa, 강풍반경은 360㎞, 최대풍속은 매우 강한 수준인 초속 45m다.

마이삭은 3일 새벽 1시께 거제와 부산 사이 경남 남해안에 상륙할 가능성이 크며 영남지역과 동쪽 지방을 관통해 같은 날 아침 강원도 동해안으로 빠져나갈 전망이다. 이후 북한에 다시 상륙한 뒤 3일 밤 청진 북서쪽 부근 육상에서 차차 소멸할 것으로 예상된다.

기상청은 마이삭이 부산과 경남지역에 가장 가까워지는 시점의 순간풍속이 초속 50m를 넘을 것으로 봤다. 부산에서 가장 가까워지는 때는 3일 새벽 2시께다.

이번 태풍이 가까워지면서 제주도 전 해상과 서해 남부 해상(전남 북부 서해 앞바다, 전북 서해 앞바다 제외), 남해상, 동해 남부 해상에는 태풍특보가 발효 중이다. 내륙에서도 제주도, 전라도, 경상도 곳곳에 태풍특보가 내려졌다.

기상청은 3일까지 태풍의 이동경로와 가까운 강원 영동과 경북 동해안, 경남, 전남, 전북동부, 제주도에는 100∼300㎜의 비가 오고, 특히 강원 영동과 경상 동해안, 제주도 산지는 최대 400㎜ 이상의 매우 많은 비가 내릴 것으로 예측했다.

또 3일 새벽부터 아침 사이 서울·경기도에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 50㎜ 내외의 매우 강한 비가 오는 곳이 있겠다.

한편 제10호 태풍 하이선은 괌 북북서쪽 약 740㎞ 부근 해상에서 시속 22㎞ 속도로 서진 중이다. 태풍의 중심기압은 990hPa, 강풍반경은 260㎞, 최대풍속은 초속 24m다. 하이선은 일본을 거쳐 오는 7일께 경남 지역에 상륙할 전망이다.

