하태경 "통합 대신 '이간질' 하는 文, 대통령이길 포기했나"

文 대통령 "파업 의사들 짐까지 떠맡은 간호사 헌신에 감사"

[아시아경제 허미담 기자] 하태경 미래통합당 의원이 2일 "코로나 시기에 통합 대신 의사와 간호사 이간질을 택한 문재인 대통령, 3류 대통령 되고 싶나"라고 비판했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "문 대통령의 국민 이간질은 해도 해도 너무하다"며 이같이 말했다.

그는 "문 대통령께선 의사와 간호사가 패싸움하는 걸 조장하고 있다"면서 "국민을 통합해서 코로나와 싸워도 벅찬데, 국민들 편 가르기를 조장하는 문 대통령에 국민들이 절망한다"고 지적했다.

이어 "의사와 간호사는 원팀이다. 병원은 간호사들만 있으면 문을 닫아야 한다. 또 간호사 없이 의사들만 있는 병원도 존재할 수 없다. 그런데 코로나 비상시기에 대통령이 의사와 간호사 사이를 이간질하고 싸움 붙이는 글을 게시했다"면서 "아무리 의사 파업 중이라 해도 대통령이라면 절대 해선 안 될 행동이다. 문 대통령의 게시글을 본 국민 상당수가 두 눈을 의심했을 정도"라고 꼬집었다.

이는 앞서 문 대통령이 페이스북에 "전공의 등 의사들이 떠난 의료현장을 묵묵히 지키고 있는 간호사분들을 위로하며 그 헌신과 노고에 깊은 감사와 존경의 마음을 드린다"고 말한 것을 겨냥한 것으로 보인다.

문 대통령은 이글에서 간호사들을 향해 "코로나19와 장시간 사투를 벌이며 힘들고 어려울 텐데, 장기간 파업하는 의사들의 짐까지 떠맡아야 하는 상황이니 얼마나 힘들고 어렵겠나"라며 "지난 폭염 시기, 옥외 선별진료소에서 방호복을 벗지 못하는 의료진들이 쓰러지고 있다는 안타까운 소식이 국민들의 마음을 울렸다. 의료진이라고 표현되었지만, 대부분이 간호사들이었다는 사실을 국민들은 잘 알고 있다"고 했다.

이를 두고 하 의원은 "지금 대통령이 할 일은 더불어민주당이 약속한 의대 증원 원점 재논의 명문화를 지시해 의사들을 즉각 병원에 복귀시키는 것"이라며 "그런데 해결책을 제시하지 못할망정 고생하는 간호사들 부추겨 의사와 대결 구도 만들고 있으니 대통령이기를 포기하신건지 되묻고 싶다"고 강하게 비판했다.

끝으로 그는 문 대통령을 향해 "제발 지지자들만 보지 말고 국민 전체를 봐라"라며 "지지자들만 보고 국민갈등 조장하는 삼류대통령 되지 마시고 국민들 통합시켜서 코로나에서 나라 구하는 일류대통령 되어달라"고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr