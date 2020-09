'성소수자 차별반대' 광고판 반복 훼손한 20대 남성

조사 받던 시기에도 수차례 범행 반복

경찰 조사서 "성소수자들이 싫어서 훼손했다"

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 지하철 2호선 신촌역에 게시됐던 성 소수자 차별 반대 광고판을 수차례 훼손한 사건이 대부분 동일 인물의 범행인 것으로 드러났다.

서울 마포경찰서에 따르면 국가인권위원회의 인권단체 협력 사업으로 지난달 게시됐던 성 소수자 차별 반대 광고판에 대한 7차례 훼손 사례 중 6건이 동일 인물 A씨의 범행인 것으로 조사됐다.

A씨는 지난달 2일 광고판을 칼로 찢은 뒤 같은 달 26일에는 검은 매직으로, 27일에는 파란 물감으로 광고판에 낙서한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과, A씨는 같은 광고판을 지난달 26일, 27일, 29일, 30일, 31일 등 총 5차례 훼손하기도 했다. A씨는 1차 범행으로 이미 경찰 조사를 받고 있던 상태에서도 수차례 추가 범행을 저질렀다. A씨는 전날 경찰 조사에서 "성 소수자들이싫어서 광고판을 훼손했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 용의자로 특정된 20대 남성 A씨를 재물손괴 혐의로 전날 조사했다.

