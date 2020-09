김천시, 감포교 '다리 균열'에 통행 금지 … 220억 들여 내년 재건

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 제9호 태풍 '마이삭'이 북상하고 있는 가운데 경북 김천 감문면 태촌리~아포읍 의리를 연결하는 감포교 교량 상판에 균열이 발견됐다.

김천시는 이를 발견한 1일 오후 1시 직후부터 교량 통행을 전면 차단시킨 뒤 차량을 대동교 방향(아포읍 대신리 ~ 개령면 동부리)으로 우회토록 하고 있다.

감천을 횡단하는 감포교(총연장 340m, 폭 8m)는 30년 전인 1990년 12월 준공된 다리다. 안전등급이 'D등급'으로, 교량을 새로이 설치해야 할 대상으로 관리되고 있다.

최근 10년간에 걸쳐 7회 5억6700만원의 사업비를 투입하는 등 보수·보강에 치우쳤던 김천시는 올해 총 사업비 220억원(국비110억, 도비 33억, 시비 77억)을 확보해 교량를 새로 건립할 예정이다. 착공 예정 시기는 2021년 3월이고, 준공 목표 시점은 2022년말이다.

김천시 도로철도과 관계자는 "감포교 긴급 복구공사 완료시까지 대동교 방향으로 우회하도록 입간판, 현수막 설치 등 주민 홍보에 만전을 기하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr