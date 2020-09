기업은행, 외국인 전용 홈페이지 ‘인터넷에코어워드 2020’ 수상

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 외국인 고객 전용 홈페이지가 ‘인터넷에코어워드 2020’에서 서비스혁신부문 대상을 수상했다고 2일 밝혔다.

‘인터넷에코어워드’는 한국인터넷전문가협회가 주관하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 시상식이다. 인터넷 생태계 발전에 기여한 디지털 서비스 중 혁신성, 전문성 등에서 우수한 성과를 이룬 서비스를 선정해 시상한다.

기업은행은 지난해 4월 외국인 고객의 이용 편의성과 접근성을 높이기 위해 IBK 글로벌 홈페이지를 전면 개편했다. 은행권 최초로 ‘반응형 웹서비스’ 기능을 적용해 외국인 전용 모바일 홈페이지를 열고 지원 외국어도 기존 4개에서 총 12개로 확대했다.

또 한국 생활에 유용한 정보도 제공 중이다. 한국관광공사, 금융감독원, 다누리 등과 제휴해 음식점, 병원, 관광지 등의 생활정보와 은행·보험 이용방법 등 금융정보가 담긴 전자책과 영상을 제공한다.

기업은행 관계자는 “외국인 전용 스마트뱅킹 애플리케이션도 개편 예정”이라며 “지속적으로 증가하는 외국인 고객을 위한 상품과 서비스, 지원 언어 등을 확대해 이들의 이용 편의성을 높일 것”이라고 말했다.

