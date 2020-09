부산시, “0%대 초저금리 검토” … 비상경제 ‘위기관리회의’ 신설

‘일일 비상경제대책회의’ 운영 … 코로나 피해 기업·소상공인 지원대책 강화

1일부터 경제부시장 단장으로 2단계 금융대책 집중 논의

9월 중 지역 상공계 협력해 피해업체 지원, 체감형 정책 추진



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 9월 1일부터 경제 위기관리 비상대응체제를 강화해 시장 권한대행을 의장으로 하는 ‘위기관리회의’를 만들어 ‘일일 비상경제대책회의’ 운영에 들어갔다.

최근 코로나19 재확산으로 사회적 거리두기가 강화됨에 따라 사회 전반의 경제활동 위축으로 지역경제 침체가 다시 우려되는 등 위기에 대응하기 위해서다.

‘비상회의’는 경제부시장을 단장으로 일자리경제실장, 미래산업국장, 관광마이스산업국장, 성장전략국장, 해양수산물류국장, 민생노동정책관 등 시의 경제 분야 핵심 간부로 구성된다.

코로나 재확산에 따른 피해극복 방안과 온라인·비대면 경제 육성방안 등 하반기 중 시민이 직접 체감할 수 있는 정책을 준비한다.

부산시는 회의 첫날인 1일 중소기업·소상공인 2단계 금융대책을 집중적으로 검토했다. 특히 저신용 소상공인에 대한 대출제한 완화와 0%대 초저리 금리 상품 등 기존의 관행적 지원대책을 넘어선 파격적인 내용을 논의했다.

코로나 극복을 위해 지역 상공계, 공공기관, 시중은행이 참여하는 ‘부산형 상생협력 펀드’ 조성방안도 논의했다. 9월 중 관계기관과 본격적인 협의를 거쳐 세부 계획을 발표할 예정이다.

시는 온라인·비대면 기반 산업 육성방안도 구체화할 예정이다. 11월 오픈 예정인 공공 모바일 마켓을 비롯해 온라인 전자상거래 활성화 방안 등 세부 사업계획도 체감할 수 있는 방향으로 조정될 것으로 전망된다.

박성훈 부산시 경제부시장은 “8월까지 부산의 주요 경제지표는 지난달 대비 전반적 증가 추세를 보이는 등 회복세였으나, 코로나19 재확산에 따라 다시 침체기로 접어들 가능성이 매우 큰 상황”이라고 지적했다.

박 부시장은 “오프라인 소비 위축이 불가피한 상황에서 영세한 지역업체에 대한 온라인·비대면 판로 지원을 강화하고, 현장과의 지속적인 소통을 통해 체감도가 높은 정책을 발굴하겠다”고 말했다.

