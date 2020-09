[아시아경제 이기민 기자] 일본 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 11일째 1000명 미만을 기록했다.

일본 공영방송 NHK 집계에 따르면 1일 오후 8시30분 기준 일본의 코로나19 신규 확진자 수는 629명이다. 이에 따라 이날 기준 일본 내 누적 확진자수는 6만9864명으로 늘었다.

지난달 21일 1034명을 기록한 이후 하루 확진자 수가 1000명 미만을 유지하고 있다.

도도부현(都道府縣·광역자치단체)별로 보면 수도인 도쿄도(東京都)에서 170명, 오사카(大阪)부에서 114명, 가나가와(神奈川)현에서 59명, 사이타마(埼玉)현에서 46명의 신규 확진자가 나왔다.

일본의 코로나19 확진자 중 사망자는 10명 늘어 1323명이 됐다.

