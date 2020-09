부산 코로나19 확진 2명 추가 … 1명은 ‘오피스텔 발(發)’

1일 부산297번 환자는 서울 강남구 확진자 접촉 … 누적 298명



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 1일 부산에 코로나19 신규 확진자가 2명 추가됐다. ‘연산동 오피스텔’ 관련 1명과 서울 확진자와 접촉한 1명이다.

부산시 보건당국에 따르면 1일 오전 10시 기준 코로나19 확진자는 2명이 추가돼 지금까지 모두 298명으로 누적됐다.

신규 확진자 2명은 모두 기존 확진자와 접촉해 감염된 환자다.

297번 환자(금정구)는 서울 강남구 확진자의 접촉한 것으로 파악됐다. 298번 환자(해운대구)는 연산동 오피스텔 관련 접촉자로, 이 오피스텔 최초 확진자인 285번 환자(사상구)와 접촉한 부산288번(금정구)의 접촉자다. 오피스텔 방문 여부는 아직 밝혀지지 않은 상태다.

연산동 오피스텔 방문 확진자는 전날까지 5명이 확인됐고, 접촉자를 포함하면 관련 누적 감염은 9명으로 늘었다.

누적 환자 298명 중 입원 환자는 80명이다. 부산의료원에 68명, 부산대병원에 10명, 동아대병원과 고신대병원에 각 1명이 입원해 치료 중이다.

입원 환자는 앞선 환자 접촉자가 61명으로 가장 많고, 광화문 집회와 사랑제일교회 관련이 각각 10명, 2명이다. 감염경로가 밝혀지지 않은 사례가 6명이고, 해외 입국자는 1명이다.

전날 부산에서 의심환자 검사는 579건이 진행됐다. 이 가운데 335명은 검사 결과를 기다리고 있다. 전체 자가격리자는 3219명이다.

