서대문구 '신촌 온라인 열대야 콘서트' 개최

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 신촌과 홍대에서 활동하는 인디뮤지션들과 함께 1일부터 22일까지 매주 화요일 오후 7∼9시 ‘2020 신촌 온라인 열대야 콘서트’를 개최한다.

유튜브 라이브로 열리는 이번 콘서트에는 총 8개 팀이 출연해 어쿠스틱, 일렉트로닉, 퓨전민속, 밴드 등 다양한 장르의 인디음악을 선사한다.

▲1일에는 어쿠스틱 블루스 음악을 추구하는 ‘김일두’와 ‘송인효’ ▲8일에는 일렉트로닉 사운드를 실험적으로 다루는 ‘문선’과 ‘향니’ ▲15일에는 홍대 인디밴드인 ‘갤럭시익스프레스’와 ‘구남과여라이딩스텔라’ ▲22일에는 아프리카 음악과 우리 가요를 접목한 ‘트레봉봉’과 재즈풍의 밴드음악을 선보이는 ‘겨울에서 봄’이 출연한다.

온라인을 통해 누구나 무료로 감상할 수 있다.

자세한 일정과 내용은 서대문구 홈페이지 공지사항과 ‘신촌, 파랑고래’ 공식 페이스북 및 블로그에서 확인할 수 있다.

문석진 서대문구청장은 “이번 콘서트가 온라인 관객들에게 일상의 활력을 선사함은 물론, 포스트 코로나 시대에 새로운 공연 방식의 가능성을 여는 기회가 되길 기대한다”고 말했다.

