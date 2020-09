스마트폰으로 '유해가스' 감지한다.. 나노센서 개발

[아시아경제 황준호 기자] 밀폐된 공간에서 유해가스를 감지해 안전사고를 예방할 수 있는 저전력 감지 센서가 개발됐다. 이 센서는 나노 소재로 개발돼 크기가 작고, 발열되지 않아 스마트폰이나 웨어러블 기기에 장착이 가능하다.

윤준보 한국과학기술원 전기및전자공학부 교수의 연구팀은 독자 기술로 개발한 나노 소재 '나노린'을 통해 상시 작동이 가능한 저전력 유해가스 감지 센서를 개발했다고 1일 밝혔다.

나노린은 정렬된 나노와이어(나노미터 두께의 얇은 실) 다발들이 공중에 떠 있는 구조의 2차원 물질이다. 연구팀은 이 소재를 이용해 저전력 가스 감지 센서를 개발했다.

기존 마이크로히터 대신 금속산화물 나노와이어를 히터 물질에 정렬시킨 새로운 형태의 나노히터 가스 센서다. 나노 소재가 갖는 고유의 열 고립 효과를 이용해 기판으로 손실되는 열을 획기적으로 줄일 수 있다.

윤준보 교수는 "상시 동작형 가스 센서는 언제 어디서나 유해가스의 위험을 알려주는 '스마트폰 속 카나리아'로 활용이 기대된다"고 밝혔다.

제1 저자인 KAIST 전기및전자공학부 최광욱 박사는 이를 휴대용기기에 내장하기 적합한 초 저전력 가스 센서 기술이라고 설명하면서 "이 기술이 가스 사고를 사전에 차단하고 인명 사고를 막는 데 활용되길 기대한다"고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈'(Advanced Functional Materials) 지난달 12일 자 온라인판에 실렸다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr