저축은행 계좌로 네이버페이 이용한다

[아시아경제 김민영 기자] 저축은행 고객이 네이버페이 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

저축은행중앙회는 네이버파이낸셜과 업무제휴를 맺어 오는 4일터 네이버페이에서 저축은행의 보통예금 계좌를 이용한 송금과 결제 등의 서비스가 가능해졌다고 1일 밝혔다.

이로써 지난해 주요 간편 결제·송금서비스 업체인 토스, 카카오페이, 페이코에 이어 네이버페이 서비스 제공으로 저축은행 고객에 대한 비대면 금융서비스 이용 환경을 더욱 촘촘히 제공할 것으로 기대된다고 중앙회는 전했다.

최근 저축은행 고객의 간편결제 등 서비스이 증가하고 있다. 지난해 11월만 해도 5153건, 금액으로 9억원에 불과했으나 지난 7월 기준 2만5859건, 39억원으로 건수는 5배, 금액은 4.3배 늘었다.

박재식 중앙회장은 “향후 핀테크사와의 제휴 및 오픈뱅킹 서비스 제공 등을 통해 저축은행 고객의 금융편의를 더 확대해 금융소비자가 저축은행을 편리하고 친숙하게 이용할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr