◇교육부 <실·국장급 전보> ▶충청북도 부교육감 김성근 ▶학교혁신지원실장 이상수 ▶대전광역시 부교육감 홍민식 ▶서울특별시교육청 남부호

