군수님이 ‘뿔났다’ … 부산·울산 기초단체장 2명이 ‘원전’ 찾아간 까닭?

오규석 기장군수·이선호 울주군수 새울원자력본부 항의 방문

집중호우로 신고리 3·4호기 송전선로 침수 … “왜 설명 없나”

31일 철저한 사실 규명과 재발 방지 엄중 촉구

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “원자력발전소 주변 시설에 문제가 생겼는데 쉬쉬 넘어간다고?”

지난 집중호우 때 신고리 3·4호기 송전선로 침수 사건 때문에 인근 지자체 ‘군수’들이 ‘뿔났다’.

31일 오후 오규석 부산 기장군수와 이선호 울산 울주군수가 함께 신고리 원전 관리기관인 한수원 새울원자력본부를 항의 방문했다.

두 군수는 한상길 새울원자력본부장을 면담한 자리에서 지난 집중호우 당시 신고리 3·4호기 송전선로 침수 사건과 관련해 사실규명과 재발방지를 엄중하게 촉구했다.

지난 7월 23일 집중호우 당시 신고리 3·4호기에서 생산한 전기를 외부로 송전하는 송전설비의 일부인 스위치야드 관리동과 GIB 터널이 침수되는 사건이 발생했다.

새울원자력본부는 신고리 3·4호기가 소재한 울주군과 인접 지자체인 기장군에 사건 발생과 사건 내용에 대해 일체의 통보나 설명을 하지 않은 것에 대해 두 군수들이 크게 분노한 것이다.

울주군은 관할 지역 내 원전의 무책임한 태도에 크게 반발했고, 기장군은 행정구역은 다르지만 원전에서 사고가 발생할 경우, 거주 주민이 많아 큰 피해를 볼 수 있다는 점을 지적하며 두 군수가 연대해 직접 새울원자력본부를 항의 방문했다.

두 군수는 “원전과 관련된 모든 사건과 사고에 대해 경중을 따지지 말고 즉각 인근 지자체에 통보해 줄 것”을 강력히 요청했고, 재발방지에 목소리를 높였다.

한상길 새울원자력본부장은 “앞으로는 원전 지자체인 기장군, 울주군과 소통과 협력을 강화하겠다”며 “정보를 상시 공유하고, 안전하게 원전을 운영할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 응답했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr