김현중, 의식 잃은 주방장 응급처치…"당연한 일 한 것"

식당 주인 "연예인인 줄 몰랐는데, 알고 보니 김현중 씨"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 배우 김현중이 의식을 잃고 쓰러진 주방장을 응급처치한 것이 알려지면서 화제가 되고 있다.

지난 24일 저녁 9시 50분께 서귀포시 동홍동의 한 일식집 카운터에서 매상을 정리하던 주방장 오 모 씨(47)가 갑자기 쓰러졌다.

주방장 오 씨가 쓰러지는 소리를 듣고 깜짝 놀란 직원들이 하나둘씩 뛰어 들어와 당황하는 사이 김현중 씨가 식당으로 달려 들어왔다.

김현중은 의식을 잃고 쓰러진 주방장의 몸을 확인하더니 머리를 세워 곧바로 기도를 확보하고, 상의 단추를 끌렀다. 주변 직원에게는 "119에 어서 신고하라"고 말했다.

또 구급대가 도착할 때까지 몸이 딱딱하게 굳은 주방장의 가슴과 배를 문지르며 마사지하며 직원들에게는 "차가운 얼음을 가져와 달라"고 말했다.

김현중은 약 9분간 주방장에게 쉼 없이 말을 걸어 의식을 되찾도록 도왔고, 온몸이 딱딱하게 굳었던 주방장의 호흡과 의식이 차츰 돌아올 즈음 119구급차가 식당에 도착했다.

그는 이어 119구조대원들이 주방장을 옮기는 것을 돕고, 당시 상황이 어땠는지도 전했다.

이 일이 알려지자 김현중 측은 "당연한 일을 한 것뿐"이라고 전했다.

