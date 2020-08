[아시아경제 김민영 기자]박종복 SC제일은행장이 3연임 하게 됐다.

SC제일은행은 31일 임원후보추천위원회가 박 행장을 신임 행장 후보로 단독 추천했다고 밝혔다. 박 행장의 잔여 임기는 내년 1월까지였다.

2015년 9월 이 은행 행장이 된 박 행장은 2018년 1월 연임한 데 이어 앞으로 3년 더 수장 자리를 지키게 됐다.

임추위는 박 행장 추천 이유에 대해 "은행장 재임 기간 중 리테일금융의 만성적인 적자를 흑자로 전환시키고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19 사태) 등 어려운 대내외 환경에서도 올 상반기 순이익을 전년 동기 대비 21% 상승시켰다"며 "탁월한 리더십, 소통 강화와 건전한 리스크 관리 등을 통해 조직 문화 개선, 은행 브랜드 및 평판 제고 등 비재무적 성과도 달성했다"고 밝혔다.

