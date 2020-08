[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 2021학년도 대학수학능력시험(12월3일)이 90여일 남은 가운데 수험생의 건강과 컨디션관리에 도움이 되는 건강관련 제품이 인기를 끌고 있다. 롯데백화점 광주점 지하1층 정관장매장에서는 6년근 홍삼을 주원료로 사용한 청소년을 위한 건강식품을 다양하게 선보이고 있으며 내달10일까지 아이패스 브레인파워 세트(4g×7환/50ml*8병)를 20%할인 행사한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr