국민연금공단 신임 이사장에 김용진 전 기재부 차관

[아시아경제 최대열 기자] 국민연금공단 신임 이사장에 김용진 전 기획재정부 2차관이 임명됐다고 보건복지부가 31일 발표했다. 임기는 오는 2023년까지 3년이다.

김용진 신임 이사장은 국민연금공단 임원추천위원회 추천과 복지부 장관의 제청을 거쳐 대통령의 재가를 받아 임명됐다. 1961년생으로 기획재정부에서 복지노동예산과장, 공공혁신본부 공공혁신기획팀장, 대외경제국장, 공공혁신기획관, 사회예산심의관 등을 지냈다.

2017년 6월부터 2018년 12월까지 기재부 제2 차관을 지냈다. 기재부에 있으면서 국민연금 등 사회보험제도 내실화를 포함한 사회복지 재정정책과 경영혁신ㆍ조직관리 등 일련의 공공기관 혁신강화 정책을 추진했었다고 복지부 측은 전했다.

국민연금공단은 김성주 전 이사장이 총선 출마로 8개월여간 이사장 대행체제로 운영돼왔다. 이사장 임기는 3년이며 경영실적에 따라 1년 단위로 연임 가능하다. 저출산ㆍ고령화로 연금개혁에 대한 필요성이 커지고 있는 가운데 현 정권 출범 후에도 따로 협의체를 꾸려 연금개혁을 검토했으나 뚜렷한 개혁안을 확정하지 못한 상태다. 정부는 국회 차원에서 연금개편안을 논의해주길 바라는 반면 국회에서는 정부가 구체적인 내용을 정한 후 논의하겠다는 상황이라 논의가 진전되지 않고 있다.

