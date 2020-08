지난해 연근해어선 657척 줄어

해수부, 2019년 기준 등록어선통계

[아시아경제 주상돈 기자] 지난해 연근해어선이 전년 대비 657척 줄어든 것으로 나타났다.

해양수산부는 2019년도 말을 기준의 이 같은 국내 등록어선 현황(어업별, 업종별, 시도별 등)을 조사해 등록어선통계를 30일 발표했다.

이번 등록어선통계에 따르면 2019년도 전체 등록어선은 전년보다 71척 감소한 6만5835척이다. 연근해어선은 어선감척사업과 어선등록 말소 등으로 인해 전년 대비 657척(4만1119척→4만462척)이 감소한 것으로 집계됐다.

어업별 등록어선수는 연안어업어선이 3만7785척(57.4%)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이어 양식어선(1만9347척), 내수면어선(3067척), 근해어선(2677척) 등의 순이다. 선령이 21년 이상된 등록어선은 1만5511척(23.5%)에서 1만7771척(27%)으로 증가했다. 선박규모면에서는 2t급 미만 어선은 797척 감소(3만5317척→3만4520척)했고, 2t급 이상 어선은 726척 증가(3만589척→3만1315척)한 것으로 나타났다. 이는 2t급 미만 소형어선의 증톤 및 등록 말소 등 일제정비에 따른 것으로 분석된다.

어선 재질에 있어서는 섬유강화플라스틱(FRP) 재질이 63,211척(96%)으로 이전과 같이 대다수를 차지하고 있으나, 근해어선에서 선체 주요 구조의 재료로 강철을 사용하는 '강선'의 비율(1.6% → 2%)이 점차 증가하고 있다.

최용석 해수부 어업자원정책관은 "어선이 점차 규모화되고, 화재 및 어선사고에 상대적으로 안전한 강선 비율이 증가하는 것은 바람직한 추세"라며 "다만 어선의 노후화가 심화되고 있는 만큼, 이를 개선하기 위한 사업을 적극 추진해 해양사고를 예방하고 어업인 안전복지를 강화해 나가겠다"고 말했다.

