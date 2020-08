경기도 12년만에 '승용차요일제' 폐지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 12년만에 '승용차요일제'를 폐지한다. 경기도는 이달 31일부터 승용차요일제를 폐지하기로 했다고 30일 밝혔다.

승용차요일제는 '도시교통정비촉진법'에 따라 승용차 통행으로 인해 발생하는 교통혼잡, 대기오염을 줄이기 위해 승용차 이용자가 주중 하루를 자율적으로 선택해 운행을 하지 않는 시민실천운동이다.

경기도는 서울시 승용차요일제와 연계해 2008년 10월 도입했다. 하지만 2% 정도에 불과한 참여율, 혜택만 받고 운휴일에 전자태그를 미부착하는 얌체운행 발생, 친환경자동차 보급 확대 등으로 배기가스 배출 절감 효과가 감소되는 등 효율성이 떨어진다는 문제가 제기됐다. 또 대중교통 이용이 불편한 시ㆍ군의 경우 승용차요일제 추진에 어려움이 있어 도 차원에서 승용차요일제를 운영하기에는 문제가 있었다.

도는 승용차요일제 폐지로 신규 가입은 중단되지만 도는 폐지로 인한 도민들의 불편을 최소화하기 위해 3개월의 유예기간을 두어 기존 참여자에 대한 요일제 혜택은 유지하기로 했다.

이에 따라 오는 12월부터는 각 시ㆍ군의 자율적 판단에 따라 승용차요일제가 운영된다.

도 관계자는 "도 차원의 승용차요일제가 종료되더라도 교통량 감소와 환경보호를 위해 자발적인 시민실천운동에 동참해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr