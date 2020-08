29일 기준 도쿄는 247명 신규 확진

[아시아경제 권재희 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 29일 하루 동안 총 845명으로 확인됐다고 NHK가 30일 보도했다.

이에 따라 일본의 누적 확진자수는 6만8200명으로 늘었다. 사망자는 10명 늘어 누적 1284이다.

일본의 하루 신규 확진자는 이달 21일 1034명을 기록했고, 이후 22일부터 29일까지 8일간 연속 1000명 미만을 유지했다. 이번 달 들어 가장 오랫동안 하루 1000명 미만을 유지했다.

일본에서는 지난 7월 말부터 코로나19 확진자가 급격히 늘었는데 최근 증가세가 다소 누그러진 것으로 보인다.

도쿄에서는 29일 신규 확진자가 247명으로 확인됐다. 도쿄의 누적 확진자는 2만569명이다. 도쿄의 하루 신규 확진자는 나흘 연속 200명대를 기록했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr