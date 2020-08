'놀면 뭐하니' 양세찬-조세호-정재형 매니저 면접...유재석, 환불원정대와 계약(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 29일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서는 유재석이 환불원정대의 매니저를 구하는 모습이 전파를 탔다.

이날 유재석은 환불원정대 매니저를 구하기 위해 양세찬, 조세호, 정재형과 만남을 가졌다. 첫 면접은 양세찬이었다. 유재석이 자신을 "지미 유"라고 소개하자, 양세찬은 "건달이냐"고 물었고 유재석은 "제작자"라고 고쳐 말했다. 이에 양세찬은 "설정 잡고 해야되는 거냐"며 잠시 적응을 못했다.

유재석은 "나는 신박 기획 대표다. 내가 환불원정대라는 가수를 제작하고 있다"고 말했다. 그제서야 양세찬은 "아아, 많이 봤다"며 겨우 이해하기 시작했다.

또한 유재석이 "형 양세형이 당신을 추천했다. 매니저 면접보러 온거다"라고 말하자, 양세찬은 "아 지금 면접보러 온거구나"라고 답했다. 이어 "난 매니저할 생각이 없다"고 했고, 유재석도 "나도 아직 그쪽을 매니저로 뽑을 생각이 없다"며 서로 기싸움을 벌였다.

유재석은 양세찬의 이력서를 꼼꼼히 보고 질문을 한 뒤, 다음으로 조세호를 만난다. 조세호는 "환불원정대 매니저가 사실 쉽지 않을 것 같다"면서, 단둘이 있기 부담스러운 멤버로 "효리와 제시"를 꼽았다. 왜그러냐는 유재석의 질문에 조세호는 "말싸움에서 질 것 같다"고 답했다.

하지만 조세호는 이내 태도를 바꿔 "매니저를 하면 사실 재밌겠다는 생각을 하긴 했다. 어떤 이야기가 펼쳐질지 궁금하다"면서 매니저 업무하는데 문제 없다고 말했다.

마지막으로 유재석은 정재형을 만났다. 정재형은 유재석이 환불원정대 사진을 보여주자, 바로 일어나며 "안녕히 계세요"라고 말해 웃음을 안겼다.

정재형은 개인적으로 이효리, 엄정화와 친분이 있다고 말했다. 정재형은 "엄정화는 음악적 서사가 눈빛에 표현된다"고 설명했다. 또한 이효리에게 지금의 남편 이상순을 소개시켜준 것이 바로 정재형이라고 밝히기도 했다.

정재형은 "얼마주냐. 돈주냐. 월급은 얼마냐. 4대 보험되냐"고 직접적으로 조건을 물어봤고, 이에 유재석은 "구체적이시네"라며 감탄했다. 이어 유재석은 피아노를 칠 줄 안다는 정재형에게 멜로디언을 안겨주며 연주를 시켜봤다.

그러자 정재형은 호스를 유재석에게 물게 하고 자신은 노래와 연주를 하며 무아지경에 빠져 유재석을 당황시켰다. 하지만 두 사람은 유재석의 신청으로 '순정마초'까지 함께 연주하며 호흡을 맞췄다. 그러나 면허가 없어 운전을 할 수 없다는 정재형에 유재석은 대충 면접을 마무리한다.

매니저 면접을 마치고 유재석은 환불원정대 멤버들과 회동을 가진다. 먼저 유재석은 이효리와 만나 이름을 정한다. 유재석이 "만옥"을 제안하자, 이효리는 "천옥 어떠냐. 만보다 조금 아래 천옥"이라고 수정한다. 유재석도 이에 동의한다.

멤버가 다 모이자 유재석은 함께 계약서를 읽으며 체크했다. 그리고 제시가 "이름을 확실히 정하자"고 하자, 화사는 제시와 자신을 가르키며 "만수, 무강"이라고 하자는 의견을 내놓는다. 그러자 이효리가 자신과 엄정화를 "천옥, 만옥" 혹은 "천년, 만년"으로 하면 어떠냐고 했고, 엄정화는 "나 만옥 좋다"고 말한다.

또 유재석은 "나와 멤버가 다툼이 나면 어떻게 할거냐"고 물었다. 이에 이효리는 "막상 시작해서 우리 맘에 안드는 부분이 있다면 권투장에 가자"고 제안했다. 유재석도 이에 동의했다. 그러자 제시가 갑자기 "근데 나 복싱하는 거 아냐. 스파링도 한다"고 말해 유재석을 겁나게 만들었다.

이어 유재석은 "나는 PPL을 아닌척하면서 하지 않는데. 시청자들이 불편해하면 안된다. 억지스럽지 않은. 정말 찰떡같은. 뭔가 스며들듯. 귀신같은. 그런 PPL을 여러분이 적극적으로 도와줬으면 좋겠다"고 협조를 구했다.

그리고 계약을 마친 기념으로 다섯명이 사진을 찍었다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr