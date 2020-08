정부, 전공·전임의 278명 업무개시명령…동네의원 휴진률 6.5%

[아시아경제 이관주 기자] 의대 정원 확대 등에 반발해 집단휴진에 돌입한 전공의 및 전임의 278명에게 정부가 개별 업무개시명령서를 발부했다.

중앙재난안전대책본부는 29일 전국 20개 수련병원에 대해 전날 현장조사 결과를 근거로 집단휴진에 참여한 278명에 대한 업무개시명령을 발령했다고 밝혔다.

정부는 앞서 26일 수도권 수련병원 전공의·전임의를 대상으로 업무개시명령을 내렸고, 전날 대상을 전국으로 확대했다. 정당한 이유 없이 업무개시명령을 따르지 않으면 면허정지 처분이나 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

대한전공의협의회(대전협)은 이달 21일부터 무기한 파업에 돌입했다. 전날 기준 휴진율은 전공의 75.8%, 전임의 35.9%로 집계됐다.

한편 이달 26∼28일 진행된 대한의사협회 총파업에 따른 큰 혼란은 없었다고 정부는 밝혔다. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 "전날 동네의원 휴진율은 6.5%인 2141곳 정도였다"면서 "국민들의 동네의원 이용에는 큰 불편이 초래되지 않았던 것으로 판단된다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr