SSG닷컴·마켓컬리…물류센터 정상 가동

[아시아경제 이승진 기자] 배송기사의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진으로 폐쇄됐던 SSG닷컴과 마켓컬리의 물류센터가 29일 정상 운영된다.

SSG닷컴은 코로나19 확진자 발생으로 폐쇄됐던 경기 김포의 네오003 물류센터 운영을 이날 오전 10시부터 재개한다고 밝혔다.

SSG닷컴은 네오003에서 근무한 배송 기사 1명이 이날 코로나19 확진 판정을 받음에 따라 물류센터 운영을 중단하고 방역 작업을 했다.

SSG닷컴은 김포시 방역 담당자가 현장을 방문해 방역 조치를 살피고 건물 내 폐쇄회로(CC)TV를 통해 확진자 동선과 개인 마스크 착용 여부를 확인한 결과 배송을 재개해도 된다는 결정을 내림에 따라 방역당국과 협의를 거쳐 물류센터 운영을 재개하기로 했다고 설명했다.

SSG닷컴은 물류센터 방역만을 담당하는 전담 안전관리 인원을 두 배로 늘리고 물류센터 내부 소독도 하루 2번에서 3번으로 늘리는 등 추가 방역 조치를 적극적으로 시행하겠다고 밝혔다.

또 엘리베이터에 6명 이상 탑승을 금지하고 휴게실과 식당에서 거리두기를 보다 강화하는 등 개인위생 수칙도 강화했다고 전했다.

같은 확진자가 근무했던 것으로 확인돼 폐쇄됐던 컬리의 김포 제2화물집하장도 방역 당국 지침에 따라 29일 0시부터 정상 운영됐다.

마켓컬리 운영사 컬리는 방역 당국과 역학 조사관이 역학 조사한 결과 확진자를 비롯한 모든 근무자가 마스크를 착용한 채 근무했고, 확진자가 배송을 진행한 권역을 전수 조사한 결과 100% 비대면 배송으로 진행된 점 등을 확인했다고 전했다.

이에 따라 역학조사관은 확진자와 밀접 접촉한 인원이 많지 않은 점 등을 고려해 운영 재개를 결정했으며 정상 가동 이후 확진자와 접촉하지 않은 직원이 출근해 물류 배송을 정상적으로 진행할 예정이라고 컬리는 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr