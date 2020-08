[아시아경제 이민지 기자] 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 18,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,900 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 롯데관광개발 거래정지…상장 적격성 실질심사 사유 발생롯데관광개발, 여행 테마 상승세에 2.51% ↑국민연금, 지방금융주 대거 담았다 close 은 오는 9월 21일 임시주주총회를 개최한다고 28일 공시했다. 주총은 서울시 종로구 롯데관광개발 본사 강당에서 이뤄질 계획이다.

의안 주요내용은 사업목적 추가 및 본점소재지 이전, 이사선임 등이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr