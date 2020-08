제9호 태풍 '마이삭', 다음달 2일 우리나라 향해 온다

28일 오후 3시 열대저기압에서 발달



9월2일 서귀포 남남서쪽 해상 위치 예상



기상청 "위치 유동적이지만 피해 예상 대비해야"

[아시아경제 이현주 기자] 제9호 태풍 '마이삭(MAYSAK)'이 28일 오후 3시 필리핀 마닐라 해상에서 발달했다.

기상청에 따르면 이날 태풍 마이삭은 필리핀 마닐라 동북동쪽 약 1040㎞ 부근 해상에서 이동속도 시속 14㎞로 서북서진하고 있다. 중심기압 998h㎩, 강풍반경은 200㎞다.

이번 태풍은 필리핀과 오키나와 해상을 거쳐 다음달 2일경 우리나라에 영향을 줄 가능성이 있다. 현재 예보 대로라면 태풍은 9월 2일 오후 서귀포 남남서쪽 약 200㎞ 떨어진 해상에 위치할 것으로 예상된다.

기상청은 "아직은 태풍의 위치가 유동적일 수 있다"며 "발표 되는 최신 기상 정보를 확인해달라"고 당부했다.

마이삭은 캄보디아에서 제출한 이름으로 나무의 한 종류다.

