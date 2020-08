28일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단 감염이 발생한 서울 노원구 빛가온교회의 모습. 서울시는 이 교회 교인과 방문자, 지난 16일 예배 참석자 등이 노원구보건소 선별진료소를 방문해 검사를 받도록 했다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.