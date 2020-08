코로나19로 수도권 병상 우려 커지자 현장 방문…생활치료센터 확대 방안도 보고 받아

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 28일 서울 국립중앙의료원을 방문해 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)'과 관련한 수도권 병상 현황에 대해 점검했다.

문 대통령은 수도권을 중심으로 코로나19 확산세가 이어지면서 병상 부족 문제가 현실화하자 이를 점검하고 해법을 모색하는 차원에서 현장을 방문했다.

문 대통령은 병상 확보 방안과 생활치료센터 확대 방안 등에 대한 보고를 받고 정부 지원에 대한 의견을 제시했다.

문 대통령은 '수도권 코로나 현장대응반'을 방문에 파견나와 있는 공무원들을 격려했다.

