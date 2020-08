정청래 "민경욱만 불쌍…통합당, 의리 없고 못됐어"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 정청래 더불어민주당 의원은 미래통합당이 지난 광화문 집회의 책임을 태극기 세력을 비롯한 극우 인사들에게 돌리는 것을 두고 "민경욱 의원만 불쌍하게 됐다"고 했다.

정 의원은 27일 자신의 페이스북에 올린 글에 "민 전 의원의 평소 주장에는 동의하지 않지만, 그의 입장에서는 통합당에 대한 배신으로 치를 떨만 하다"라며 이같이 말했다.

그는 "한 때 같이 놀던 친구들이고 동지인데 극우세력이라는 프레임을 씌우며 배척하고, 그들에 대한 비난이 폭주한다고 해서 아닌 척 선 긋고 내치려고 하니 배신감을 느낄만하다"라고 말했다.

그러면서 "진영을 떠나서 동지란, 비 올 때 비를 같이 맞아주는 것이다. 통합당은 적어도 이런 인간적인 의리조차 없다고 본다. 못됐다"라고 지적했다.

이어 "같이 쓰던 우산 다 뺏기고 비를 쫄딱 맞고 있는 민 전 의원의 입장에서는 욕할만하고 그런 면에서 통합당은 욕먹어도 싸다"라며 비판했다.

앞서 민 전 의원은 지난 26일 자신의 페이스북에 올린 글에 "어디서 굴러먹던 김종인, 하태경 따위가 당으로 들어오더니 나더러 극우라고 한다. 좌파인 너희들 눈엔 그렇게 보이겠지"라며 "정통 우파 통합당 당원들이 말랑말랑하게 보이겠지"라며 강하게 비난했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr