NH농협은행, 아프리카TV '끝장전' 프로그램 제작 후원

"e스포츠 성장 지원으로 젊은층 고객과 소통"

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 e스포츠의 성장을 지원하고 젊은층 고객과의 소통 강화를 위해 아프리카TV에서 진행하는 ‘스타크래프트 끝장전’을 제작 후원한다고 28일 밝혔다.

끝장전은 최고의 기량을 가진 전·현직 프로 게이머들이 참여하는 스타크래프트 온라인 리그다. 농협은행에서 제작 후원하는 끝장전은 29일 오후 9시 아프리카TV 플랫폼에서 진행하는 첫 방송을 시작으로 매주 2회씩 5주간 진행된다. 방송 후에도 유튜브 ‘주식회사 중계진’ 채널을 통해 계속 시청할 수 있다.

농협은행은 끝장전 후원 기간 중 시청자들을 대상으로 ‘NH농협카드×스타끝장전 방송 축하 이벤트’, ‘올원5늘도적금 세젤귀 이벤트’ 등 대중과 소통할 수 있는 다양한 행사도 진행한다.

농협은행 관계자는 “e스포츠 성장을 후원하고 젊고 미래지향적인 농협은행의 이미지를 알리기 위해 프로그램 제작을 후원하게 됐다"고 밝혔다.

