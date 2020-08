네이버 영수증 리뷰 1억건 돌파…소상공인 성장 돕는다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 마이플레이스의 영수증 리뷰가 1억 건을 돌파했다고 28일 밝혔다. 영수증 리뷰는 영수증으로 업체 방문을 인증하고 리뷰를 작성하는 서비스다.

지난해 11월 정식 오픈한 '영수증 리뷰'는 일 평균 영수증 제출수가 65만장, 일 평균 리뷰 작성수는 40만 건에 달한다.

네이버의 영수증 리뷰는 중소상공인(SME)들의 성장도 돕고 있다.

SME들은 자신들의 업체가 네이버의 다양한 채널에 노출됨으로써 무료로 마케팅 효과를 얻을 수 있다. 인지도가 낮거나 밀집 상권에 위치하고 있지 않더라도, 리뷰를 보고 매장을 방문하는 이용자들이 늘어나는 효과도 확보할 수 있다.

네이버는 고객과 직접 소통할 수 있도록 '리뷰 답글 기능'도 제공하고 있다.

네이버는 영수증 리뷰가 SME의 성장을 뒷받침하는 효과적인 빅데이터로 활용돼 사업에 직접적인 도움이 될 수 있도록 여러 기술과 도구도 함께 제공할 예정이다.

예를 들어 SME들은 'AI 분석툴'과 '리뷰 통계 리포트' 등을 이용해 리뷰를 성별·연령별·테마별 등 다각도로 구분, 이를 통해 사업의 장단점을 명확하게 파악하고 비즈니스 운영의 개선점을 도출하는데 도움을 받는 식이다.

영수증 리뷰를 담당하는 이융성 네이버 리더는 "내 돈을 내고 직접 작성한 영수증 리뷰가 사용자는 물론 SME들에게도 믿을 수 있는 정보로 만족도가 높은 상황"이라며 "앞으로 영수증 리뷰 이용자들은 리뷰를 더욱 간편하게 작성할 수 있고, 지역 SME들은 진성 리뷰를 통해 잠재고객들과 더욱 긴밀히 연결될 수 있도록 다양한 노력을 기울이겠다"라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr