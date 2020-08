'45세' 안선영, 11kg 감량 후 수영복 화보 공개

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 안선영이 화보 B컷을 공개했다.

27일 안선영은 자신의 SNS에 "#우아한 근육 #40대의 건강미. 요건 잡지에는 안나간 다듬지않은 B컷들인데요. 전 이게 더 맘에드네요"라는 글과 함께 무보정 화보 사진들을 올렸다.

안선영은 이어 "제 키, 몸무게 많이들 물어보시는데, 저는 168cm에 55-56kg사이예요"라며 신체 사이즈를 공개했다.

또 "오히려 운동을 게을리 하거나, 제대로 단백질위주 영양식단 잘 못챙겨먹고 바빠서 끼니 거르고 , 다이어트한답시고 굶던 싱글시절 49kg일때보다, 잘먹고 잘자고 운동하고 근력있는 지금이 더 활기차고 건강해보여서 저는 #지금의나자신 이 젤 좋아요"라고 말했다.

사진이 B컷 무보정임에도 불구하고 안선영은 등이 파인 의상부터 수영복 등의 다양한 의상을 입고 탄탄한 몸매를 드러냈다.

1976년생으로 올해 45세인 안선영은 나이를 믿기 어려운 탄탄한 몸매와 늘씬한 라인을 뽐냈다.

최근 11kg 감량에 성공한 안선영은 탄탄한 바디라인으로 누리꾼들의 감탄을 불러일으켰다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr