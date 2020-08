은평구, 엄마부대 주옥순 대표 구상권 청구 등 검토

주 대표, 은평구청장에 대한 서부지검에 고소... 은평구 주대표에 구상권 청구 및 명예훼손 검토

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)은 주옥순 엄마부대 대표가 27일 한 언론인터뷰를 통해 자신의 실명과 동선을 인터넷에 공개했다는 이유로 김미경 은평구청장을 서울서부지검에 명예훼손 및 공무상비밀누설 혐의로 고소한 사실과 관련 ,주옥순 대표에 대해 구상권 청구 등을 검토하는 것으로 알려졌다.

앞서 지난 22일 구민에게 신속히 확진자 발생 정보를 알리는 과정에서 은평구청 블로그에 타시도 확진자(주옥순) 이름이 실수로 노출돼 확인즉시 정정한 사실이 있으며, 구는 이미 접촉자 성명 노출은 전혀 의도된 것이 아닌 담당자의 단순 실수임을 밝힌 바 있다.

은평구는 주 대표의 고소에 따라 조사에 성실히 임할 예정이며, 그와는 별개로 주 대표 본인이 주도적으로 참석한 광화문 집회의 여파로 은평구민의 건강이 위협 받았을 뿐 아니라, 평범한 생활마저 위협받은 상황에 대해 우선 방역 및 역학조사에 들어간 비용에 대한 구상권 청구 및 검진과 방역에 투입된 직원들의 정신적·육체적 수고, 구민 건강권 침해에 대한 손해배상, 지역경제를 침체에 빠뜨린 금전손실 보상까지 청구하는 방안을 검토 중이다.

또 ‘김미경 은평구청장이 문재인 대통령에게 아부하려고 본인 실명을 공개했다’는 주옥순대표의 발언에 대하여도 ‘허위사실 유포에 의한 명예훼손’에 해당하는지를 살펴보는 중이다.

김미경 은평구청장은 ”어제같은 경우 최대 풍속의 태풍이 온다고 하여 다들 긴장하며 구민 안전을 대비하는 상황 속에서 체감 온도가 40℃가 넘는 날임에도 숨쉬기조차 힘든 방호복을 입고 하루 800여명에 대한 검체검사를 묵묵히 수행해냈다. 이렇듯 코로나19 확산방지를 위해 수개월간 많은 인내와 수고를 한 은평구 1400여 직원과 49만 은평구민이 최근 사랑제일교회· 광화문 집회發 확진자 발생으로 인해 또다시 고통을 받고 있다“며 ”이번 주옥순 대표에 대하여도 책임을 물을 수 있는 방안을 다각도로 검토하겠다“고 밝혔다.

